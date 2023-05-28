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Лейла Абдуллаева посетила могилу Алимардан бека Топчубашова во Франции

Лейла Абдуллаева посетила могилу Алимардан бека Топчубашова во Франции В Париже посетили могилу первого председателя парламента Азербайджана Алимардан бека Топчубашова.
Внешняя политика
28 мая 2023 г. 01:49
Лейла Абдуллаева посетила могилу Алимардан бека Топчубашова во Франции

В Париже посетили могилу первого председателя парламента Азербайджана Алимардан бека Топчубашова.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

"Мы посетили могилу Алимардан бека Топчубашова, одного из основателей первой парламентской демократии мусульманского Востока - Азербайджанской Демократической Республики, первого председателя парламента Азербайджана, на парижском кладбище Сен-Клу.

Поздравляем с 28 мая Днем независимости!", - отметила дипломат.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlimərdan bəy Topçubaşovun Parisdəki məzarı ziyarət edilib

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