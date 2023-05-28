Лейла Абдуллаева посетила могилу Алимардан бека Топчубашова во Франции

В Париже посетили могилу первого председателя парламента Азербайджана Алимардан бека Топчубашова.

В Париже посетили могилу первого председателя парламента Азербайджана Алимардан бека Топчубашова.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

"Мы посетили могилу Алимардан бека Топчубашова, одного из основателей первой парламентской демократии мусульманского Востока - Азербайджанской Демократической Республики, первого председателя парламента Азербайджана, на парижском кладбище Сен-Клу.

Поздравляем с 28 мая Днем независимости!", - отметила дипломат.