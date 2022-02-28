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Лейла Абдуллаева: Ложные заявления демонстрирует истинные намерения Армении

Лейла Абдуллаева: Ложные заявления демонстрирует истинные намерения Армении "Мы неоднократно отвечали на абсолютно необоснованные и ложные обвинения, выдвинутые МИД Армении в связи с Сумгайытскими событиями. В очередной раз подчеркнем, что кровавые события, произошедшие в конце февраля 1988 года в городе Сумгайыт Азербайджанской
Внешняя политика
28 февраля 2022 г. 12:27
Лейла Абдуллаева: Ложные заявления демонстрирует истинные намерения Армении

"Мы неоднократно отвечали на абсолютно необоснованные и ложные обвинения, выдвинутые МИД Армении в связи с Сумгайытскими событиями. В очередной раз подчеркнем, что кровавые события, произошедшие в конце февраля 1988 года в городе Сумгайыт Азербайджанской ССР, были заранее продуманной и спланированной провокацией против Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом сообщила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева на своей странице в Twitter.

"Напомним, что Генеральной Прокуратурой СССР в связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, проведено расследование, в результате которого были установлены зачинщики беспорядков и лица, причастные к ним, в том числе 32 потерпевших. Отметим, что среди жертв инцидента было 6 азербайджанцев. Доводим до внимания МИД Армении, что виновником событий, лично возглавившим погромы, убившим 6 человек и изнасиловавшим 3 женщин армянской национальности, был Эдуард Григорян - армянин по национальности, в отношении которого были собраны многочисленные свидетельские показания проживающих в Сумгайыте армян. Э.Григорян, который по решению суда был приговорен к 12 годам лишения свободы, был переведен в исправительное заведение в Армении для отбывания наказания и позже освобожден.

По результатам судебного процесса в связи с Сумгайытскими событиями 27-29 февраля 1988 года были вынесены приговоры в отношении 92 человек, признанных виновными, один человек был приговорен к смертной казни. Для сравнения, в конце 1980-х годов во время насильственного изгнания азербайджанцев из районов компактного проживания в Армянской ССР не было принято никаких мер в отношении виновных в гибели 217 азербайджанцев.

Армения, почти тридцать лет удерживавшая 20% территории Азербайджана под военной оккупацией, в рамках своей агрессивной политики совершила многочисленные военные и антигуманные преступления, в том числе Ходжалинский геноцид. Однако никто из тех, кто совершил эти преступления, до сих пор не привлечен к юридической ответственности.

Напоминаем МИД Армении, что Азербайджанская Республика на части своей международно признанной суверенной территории положила конец многолетней военной оккупации Армении и обеспечила свою территориальную целостность. Предоставление ложных, необоснованных и враждебных заявлений вместо того, чтобы воспользоваться новыми возможностями сотрудничества и строительства мира, появившимися в регионе в результате деоккупации, демонстрирует истинное намерение Армении.

Пока власти Армении будут демонстрировать непримиримую позицию, основанную на лжи, к сожалению, армянский народ будет лишен мира и благополучия", - подчеркнула представитель МИД.

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Версия на английском языке Leyla Abdullayeva responds to Armenian Foreign Ministry
Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva Ermənistan XİN-ə cavab verib

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