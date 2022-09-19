Лейла Абдуллаева: Армянские радикалы не впервые нападают на дипмиссии Азербайджана

Нападение на посольство Азербайджана во Франции является не первым случаем, когда дипломатические представительства Азербайджана заграницей подвергаются нападению со стороны радиальных представителей армянской общины.
Об этом Report сказала глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
"Мы сталкивались с этим и ранее и в последние дни также наблюдаем подобные действия", - сказала она, добавив, что в связи с этим, МИД Азербайджана уже выступил с заявлением, отмечая свое сильное беспокойство произошедшим, и направил необходимый месседж странам, в которых происходят подобные инциденты.
"Согласно международному праву, а именно Венской конвенции, на стране, в которой находится дипломат и само дипломатическое представительство, лежит специальная обязанность обеспечить их безопасность. Мы призвали эти страны принять необходимые меры для надлежащего осуществления Конвенции", - добавила Абдуллаева.