О нас

Лейла Абдуллаева: До сих пор в Армении никто не привлечен к ответственности за обстрелы Гянджи

Лейла Абдуллаева: До сих пор в Армении никто не привлечен к ответственности за обстрелы Гянджи Начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сделала публикацию в связи со второй годовщиной ракетных обстрелов Гянджи армянскими вооруженными силами, сообщает Report.
Внешняя политика
11 октября 2022 г. 10:51
Лейла Абдуллаева: До сих пор в Армении никто не привлечен к ответственности за обстрелы Гянджи
Лейла Абдуллаева

Начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сделала публикацию в связи со второй годовщиной ракетных обстрелов Гянджи армянскими вооруженными силами, сообщает Report.

"Сегодня исполняется два года со дня жестокого нападения вооруженных сил Армении на город Гянджа Азербайджана, в результате которого погибло 10 мирных жителей и 40 получили ранения",- написала она.

Начальник управления пресс-службы МИД добавила, что до сих пор в Армении никто не привлечен к ответственности за это военное преступление.

За время Второй Карабахской войны Вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджу ракетами и тяжелой артиллерией в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11, 17 октября 2020 года. В результате этих атак 26 человек погибли, 175 получили ранения, нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Напомним, что во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 жилых и нежилых зданий, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani MFA: No one held accountable so far for the Ganja terror crime in Armenia
Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva: "Gəncə terroruna görə indiyədək Ermənistanda heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayıb"

Другие новости из категории

Президент Азербайджана посетит Кыргызстан с государственным визитом
Президент Азербайджана посетит Кыргызстан с государственным визитом
11 октября 2022 г. 10:08
МИД поделился публикацией в связи со второй годовщиной террора, совершенного армянами в Гяндже
МИД поделился публикацией в связи со второй годовщиной террора, совершенного армянами в Гяндже
11 октября 2022 г. 09:54
Посол Великобритании поделился публикацией о теракте, совершенном армянами в Гяндже
Посол Великобритании поделился публикацией о теракте, совершенном армянами в Гяндже
11 октября 2022 г. 08:39
The Telegraph представил Азербайджан как стратегически важную страну для Великобритании
The Telegraph представил Азербайджан как стратегически важную страну для Великобритании
11 октября 2022 г. 06:52
Ильхам Алиев: Мирный договор может быть подписан до конца года при наличии политической воли Армении
Ильхам Алиев: Мирный договор может быть подписан до конца года при наличии политической воли Армении
10 октября 2022 г. 23:39
Блинкен выразил готовность США оказать поддержку в установлении судьбы пропавших без вести лиц
Блинкен выразил готовность США оказать поддержку в установлении судьбы пропавших без вести лиц
10 октября 2022 г. 23:08
Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
10 октября 2022 г. 21:22
Украинский депутат: Мир между Баку и Ереваном должен основываться на территориальной целостности
Украинский депутат: Мир между Баку и Ереваном должен основываться на территориальной целостности
10 октября 2022 г. 20:39
Джейхун Байрамов заявил о важности скорейшего начала работ по делимитации границ с Арменией
Джейхун Байрамов заявил о важности скорейшего начала работ по делимитации границ с Арменией
10 октября 2022 г. 20:25
Самед Сеидов: Против Азербайджана ведется информационная война
Самед Сеидов: Против Азербайджана ведется информационная война
10 октября 2022 г. 19:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi