Лейла Абдуллаева: До сих пор в Армении никто не привлечен к ответственности за обстрелы Гянджи

Лейла Абдуллаева: До сих пор в Армении никто не привлечен к ответственности за обстрелы Гянджи

Начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сделала публикацию в связи со второй годовщиной ракетных обстрелов Гянджи армянскими вооруженными силами, сообщает Report.

https://static.report.az/photo/b5e0317a-c3a5-3dcb-be30-e8e31db50f32.jpg https://static.report.az/photo/b5e0317a-c3a5-3dcb-be30-e8e31db50f32.jpg Лейла Абдуллаева

Начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сделала публикацию в связи со второй годовщиной ракетных обстрелов Гянджи армянскими вооруженными силами, сообщает Report. "Сегодня исполняется два года со дня жестокого нападения вооруженных сил Армении на город Гянджа Азербайджана, в результате которого погибло 10 мирных жителей и 40 получили ранения",- написала она. Начальник управления пресс-службы МИД добавила, что до сих пор в Армении никто не привлечен к ответственности за это военное преступление. За время Второй Карабахской войны Вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджу ракетами и тяжелой артиллерией в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11, 17 октября 2020 года. В результате этих атак 26 человек погибли, 175 получили ранения, нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам. Напомним, что во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 жилых и нежилых зданий, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Azerbaijani MFA: No one held accountable so far for the Ganja terror crime in Armenia