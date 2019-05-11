Президент Ильхам Алиев взял под контроль лечение перенесшего инсульт в Украине Национального героя

Лечение перенесшего инсульт в Киеве, Украина, Национального героя Забита Гулиева взято под серьезный контроль по прямому поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Украине.

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев посетил больницу, где Забит Гулиев проходил предварительное лечение после перенесенного инсульта, поговорил с врачами. Позже, в ночь на 11 мая, Национальный герой был размещен в Институте нейрохирургии имени акад. А.П.Ромоданова для лечения под строгим врачебным контролем. Он был вновь обследован. Врачи оценивают состояние Забита Гулиева как средней тяжести.

По словам А.Худиева, все необходимые для лечения Национального героя мероприятия будут продолжены.

Отметим, что состояние отправившегося в Киев для участия в мероприятиях З.Гулиева резко ухудшилось 9 мая. Он был срочно госпитализирован.