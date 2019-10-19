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Лавров встретился с послами стран СНГ

Лавров встретился с послами стран СНГ

18 октября в Москве состоялась традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, которая прошла в формате рабочего завтрака.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, во встрече принимал участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Во встрече принял участие член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Г.Б.Карасин.

В своем выступлении Министр высоко оценил большой личный вклад Карасина в развитие и углубление многопланового двустороннего сотрудничества России с государствами-участниками СНГ, укрепление интеграционных объединений на пространстве Содружества.

Участники встречи обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным темам.

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