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Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией

Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией Россия может пересмотреть свои отношения с Арменией.
Внешняя политика
2 марта 2024 г. 17:46
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией

Россия может пересмотреть свои отношения с Арменией.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на брифинге в рамках III Дипломатического форума в Анталье, отвечая на вопрос сотрудника местного бюро Report.

По его словам, Армения обвинила ОДКБ в отказе поддерживать ее, однако реальность говорит об обратном.

Лавров напомнил, что официальный Ереван не дал согласие на размещение наблюдательной миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном, мотивировав это тем, что ОДКБ не осудил действия официального Баку: "Однако вслед за этим Армения допустила к границе миссию Евросоюза. ЕС также не осуждал Азербайджан, но ему не отказали".

Министр отметил, что официальный Ереван отдает предпочтение сотрудничеству со странами за пределами региона.

"Мы не можем ставить Армении запреты, однако решение должен принимать народ, и только потом власти Армении могут объявить новый политический курс. Подобные обстоятельства создают необходимость пересмотреть очень многое в отношениях с Арменией", - добавил Лавров.

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Версия на английском языке Russia may reconsider relations with Armenia, says FM
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: Rusiya Ermənistanla münasibətlərə yenidən baxa bilər

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