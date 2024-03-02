Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией

Россия может пересмотреть свои отношения с Арменией.

Россия может пересмотреть свои отношения с Арменией.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на брифинге в рамках III Дипломатического форума в Анталье, отвечая на вопрос сотрудника местного бюро Report.

По его словам, Армения обвинила ОДКБ в отказе поддерживать ее, однако реальность говорит об обратном.

Лавров напомнил, что официальный Ереван не дал согласие на размещение наблюдательной миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном, мотивировав это тем, что ОДКБ не осудил действия официального Баку: "Однако вслед за этим Армения допустила к границе миссию Евросоюза. ЕС также не осуждал Азербайджан, но ему не отказали".

Министр отметил, что официальный Ереван отдает предпочтение сотрудничеству со странами за пределами региона.

"Мы не можем ставить Армении запреты, однако решение должен принимать народ, и только потом власти Армении могут объявить новый политический курс. Подобные обстоятельства создают необходимость пересмотреть очень многое в отношениях с Арменией", - добавил Лавров.