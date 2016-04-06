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    Лавров прибыл в Баку

    Основной темой переговоров станет урегулирование в Нагорном Карабахе

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Баку.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

    В четверг Лавров встретится с министрами иностранных дел Ирана и Азербайджана Мохаммадом Джавадом Зарифом и Эльмаром Мамедъяровым.

    Как ранее сообщили в российском МИД, основной темой переговоров станет урегулирование в Нагорном Карабахе. Помимо этого министры планируют обсудить сотрудничество на Каспии, транспортные проекты и энергетику.

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