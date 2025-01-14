Глава МИД РФ назвал крайне доверительными отношения России и Азербайджана

Отношения РФ и Азербайджана находятся на доверительном уровне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил отношения России и Азербайджана как крайне доверительные.

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос Report.

"Я их оцениваю очень высоко, они доверительные. Президенты регулярно общаются, закрытых тем, каких-либо, не существует. У президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева налажена и работа по стимулированию правительств на поиск новых взаимовыгодных проектов. Это касается и коридора Север-Юг, и других транспортных проектов на Кавказе и вокруг него. Это касается, конечно же, и вопроса обмеления Каспия", - сказал Лавров.

Лавров также заявил, что страны разработали долгосрочный план консультаций по вопросам внешней политики: "Начиная от ООН, ОБСЕ и, кончая тематическими блоками, климат. Особенно с учетом того, что Баку принимал 29-ю конференцию сторон Рамочной конвенции по изменению климата (COP29). Так что отношения насыщенные, доверительные. Как я уже сказал, в 2025 году ожидаем, что они будут еще более активно развиваться по всем направлениям".