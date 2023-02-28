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Лавров: Особо ценим в отношениях с Азербайджаном честность

Лавров: Особо ценим в отношениях с Азербайджаном честность Деятельность Российско-Азербайджанского экспертного совета вносит вклад в развитие двусторонних отношений.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 14:44
Лавров: Особо ценим в отношениях с Азербайджаном честность

Деятельность российско-азербайджанского экспертного совета вносит вклад в развитие двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках третьего заседания российско-азербайджанского экспертного совета.

"В отношениях с Азербайджаном особенно отмечу честность. Мы не пытаемся залакировать то, где наши позиции не совпадают. Мы честно высказываем нюансы и решаем их, зато честно. Это и отражено в Декларации [о союзническом взаимодействии]", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что состоявшаяся накануне в рамках его визита в Баку встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была очень плодотворной: "Наши переговоры носили не формальный, а практический характер".

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: “Azərbaycanla münasibətlərdə dürüstlüyə xüsusi önəm veririk”
Версия на английском языке Lavrov: Russia especially values honesty in relations with Azerbaijan

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