Лавров: Особо ценим в отношениях с Азербайджаном честность

Деятельность Российско-Азербайджанского экспертного совета вносит вклад в развитие двусторонних отношений.

Деятельность российско-азербайджанского экспертного совета вносит вклад в развитие двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках третьего заседания российско-азербайджанского экспертного совета.

"В отношениях с Азербайджаном особенно отмечу честность. Мы не пытаемся залакировать то, где наши позиции не совпадают. Мы честно высказываем нюансы и решаем их, зато честно. Это и отражено в Декларации [о союзническом взаимодействии]", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что состоявшаяся накануне в рамках его визита в Баку встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была очень плодотворной: "Наши переговоры носили не формальный, а практический характер".