Захарова: Лавров намерен обсудить в Братиславе роль ОБСЕ в карабахском урегулировании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-6 декабря планирует принять участие в XXVI заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится в Братиславе.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"В ходе встречи в Братиславе российская сторона акцентирует внимание на проблеме фрагментации в евроатлантике, рост напряженности из-за конфронтационного курса НАТО на так называемое сдерживание России и укрепление военной инфраструктуры вблизи наших границ", - заявила М.Захарова.

По ее словам, наряду с этим российская делегация выступит за переподтверждение принципа неделимости безопасности и роли ОБСЕ, как площадки диалога и равноправного взаимодействия государств-участников и их объединений.

"Предполагается, что российская делегация выразит поддержку усилиям ОБСЕ в содействии урегулированию конфликтов, в том числе на востоке Украины, в Приднестровье, в Нагорном Карабахе, и ее сопредседательства в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье, работе на Балканах", - резюмировала М.Захарова.