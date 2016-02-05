​Лавров наградил посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы

Баку. 5 Февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу вручил послу Азербайджана в РФ Поладу Бюльбюль-оглы нагрудный знак министерства иностранных дел Российской Федерации "За вклад в международное сотрудничество", которым он награжден в ознаменование заслуг в деле укрепления взаимопонимания и дружбы между Россией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Министр тепло поздравил Полада Бюльбюль-оглы с десятилетием его деятельности на посту главы дипломатической миссии Азербайджана в Москве", — говорится в документе.