Лавров: Нацелены на реализацию договоренностей, достигнутых лидерами Азербайджана, России и Армении

Нацелены на реализацию всех договоренностей, которые были достигнуты лидерами Азербайджана, Армении и России.
Как передает Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.
По его словам, в ходе встречи стороны также обсудят развитие двустороннего сотрудничества и актуальные региональные вопросы.
В качестве примера совместных проектов, Лавров назвал международный транспортный коридор Север-Юг.
"Торговые отношения у нас на подъеме, инвестиции - работают", - добавил глава МИД РФ.