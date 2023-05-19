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Лавров: Нацелены на реализацию договоренностей, достигнутых лидерами Азербайджана, России и Армении

Лавров: Нацелены на реализацию договоренностей, достигнутых лидерами Азербайджана, России и Армении Нацелены на реализацию всех договоренностей, которые были подписаны между президентами Азербайджаном, Арменией и Россией.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 12:13
Лавров: Нацелены на реализацию договоренностей, достигнутых лидерами Азербайджана, России и Армении

Нацелены на реализацию всех договоренностей, которые были достигнуты лидерами Азербайджана, Армении и России.

Как передает Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

По его словам, в ходе встречи стороны также обсудят развитие двустороннего сотрудничества и актуальные региональные вопросы.

В качестве примера совместных проектов, Лавров назвал международный транспортный коридор Север-Юг.

"Торговые отношения у нас на подъеме, инвестиции - работают", - добавил глава МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin əldə etdiyi razılaşmaların həyata keçirilməsi əzmindəyik”
Версия на английском языке Lavrov: We are focused on implementation of agreements reached by leaders of Azerbaijan, Russia and Armenia

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