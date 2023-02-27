О нас

Лавров: Мы очень ценим внимание правительства к поддержке русского языка в Азербайджане

Лавров: Мы очень ценим внимание правительства к поддержке русского языка в Азербайджане Мы очень ценим внимание правительства к поддержке русского языка в Азербайджане.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 23:32
Лавров: Мы очень ценим внимание правительства к поддержке русского языка в Азербайджане

Мы очень ценим внимание правительства к поддержке русского языка в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Согласен с Вами абсолютно, что показатели возобновления поездок граждан лишний раз подчеркивают это обстоятельство и стремление к гуманитарным связям, к образовательным связям. Мы очень ценим Ваше личное внимание, внимание Вашего правительства к поддержке русского языка, созданию всех условий для того, чтобы желающие граждане Азербайджана пользовались возможностями и самим говорить, работать на русском языке и предоставлять такую возможность своим детям", - отметил Сергей Лавров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Azərbaycanda rus dilinin dəstəklənməsinə hökumətin diqqətini yüksək qiymətləndiririk"

Самое важное

Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
27 февраля 2023 г. 23:17
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
27 февраля 2023 г. 22:36
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
27 февраля 2023 г. 22:24
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
27 февраля 2023 г. 22:05
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
27 февраля 2023 г. 18:12
Мевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
ФотоМевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
27 февраля 2023 г. 10:19
Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
ФотоАрмяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
26 февраля 2023 г. 16:37
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
ФотоАзербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
26 февраля 2023 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду
26 февраля 2023 г. 11:14
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
25 февраля 2023 г. 19:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi