Лавров: Мы очень ценим внимание правительства к поддержке русского языка в Азербайджане

Мы очень ценим внимание правительства к поддержке русского языка в Азербайджане.

Мы очень ценим внимание правительства к поддержке русского языка в Азербайджане.

Как сообщает Report , об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Согласен с Вами абсолютно, что показатели возобновления поездок граждан лишний раз подчеркивают это обстоятельство и стремление к гуманитарным связям, к образовательным связям. Мы очень ценим Ваше личное внимание, внимание Вашего правительства к поддержке русского языка, созданию всех условий для того, чтобы желающие граждане Азербайджана пользовались возможностями и самим говорить, работать на русском языке и предоставлять такую возможность своим детям", - отметил Сергей Лавров.