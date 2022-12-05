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Главы МИД Азербайджана и России обсудили экологическую ситуацию в Карабахе

Главы МИД Азербайджана и России обсудили экологическую ситуацию в Карабахе Главы МИД Азербайджана и России на встрече в Москве обсудили экологическую ситуацию в Карабахе.
Внешняя политика
5 декабря 2022 г. 15:59
Главы МИД Азербайджана и России обсудили экологическую ситуацию в Карабахе

Главы МИД Азербайджана и России на встрече в Москве обсудили экологическую ситуацию в Карабахе.

Как передает Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Мы посвятили определенное время этой теме. Констатировали, что на земле, как вы сказали, представители ведомств Азербайджана ведут работу с участием российского миротворческого контингента. Как и в других случаях, все вопросы, которые возникают у наших азербайджанской коллег по теме выполнения договоренностей трехсторонних заявлений имеют для нас приоритетное значение. Наши военные на местах этим активно занимаются", -заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что специалисты министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и ЗАО AzerGold побывали в Ханкенди в сопровождении российских миротворцев.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Russian FMs mull environmental situation in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya XİN rəhbərləri Qarabağdakı ekoloji vəziyyəti müzakirə ediblər

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