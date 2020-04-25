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Латвия приветствует решения Верховного суда Азербайджана

Латвия приветствовала решения Верховного суда Азербайджана

Министерство иностранных дел Латвии приветствует решения Верховного Суда Азербайджана от 23 апреля по делам председателя Азербайджанской Республиканской Альтернативной Партии (REAL) Ильгара Мамадова и правозащитника Расула Джафарова. 

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном заявлении ведомства. 

"Эти решения соответствуют решениям Европейского суда по правам человека по делам "Мамедов против Азербайджана" и "Джафаров против Азербайджана", призывающим к безусловному освобождению Ильгара Мамедова и Расула Джафарова",- говорится в сообщении МИД Латвии.

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