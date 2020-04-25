Латвия приветствует решения Верховного суда Азербайджана

Министерство иностранных дел Латвии приветствует решения Верховного Суда Азербайджана от 23 апреля по делам председателя Азербайджанской Республиканской Альтернативной Партии (REAL) Ильгара Мамадова и правозащитника Расула Джафарова.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

"Эти решения соответствуют решениям Европейского суда по правам человека по делам "Мамедов против Азербайджана" и "Джафаров против Азербайджана", призывающим к безусловному освобождению Ильгара Мамедова и Расула Джафарова",- говорится в сообщении МИД Латвии.