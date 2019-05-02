Депутат: Латвия готова способствовать продвижению азербайджанских товаров на скандинавский рынок

Отношения между Азербайджаном и Латвией имеют положительную динамику развития в экономике, культуре и науке. Об этом европейскому бюро Report заявил депутат парламента Латвии Виталий Орлов.

По его словам, межгосударственные отношения двух стран успешно поддерживаются с обеих сторон и опираются на богатый опыт взаимодействия.

"Перспективы расширения сотрудничества весьма обширны, экономическое сотрудничество с каждым годом увеличивается. Позитивным примером в экономических отношениях является налаживание прямых совместных рейсы по маршруту Рига-Баку, которые выполняются "Азербайджанскими авиалинии" (AZAL) и латвийской авиакомпанией airBaltic с 2016 года. В науке хорошим примером можно назвать выбор азербайджанской молодежью латвийских вузов, где в настоящее время обучаются более 100 студентов из этой страны. Это хорошая возможность получить конкурентоспособное образование, дополнительные знания и практические навыки, которые ценятся и официально признаются по всей Европе", - заявил В.Орлов.

По его словам, двусторонние отношения развиваются согласно программе сотрудничества, в рамках которой проводится множество совместных культурных мероприятий.

"К примеру, Дни культуры Латвии в Азербайджане, проект под названием "Латвия глазами азербайджанских фотографов" - "Азербайджан глазами латвийских фотографов". Хорошей традицией стал фестиваль "Что? Где? Когда?", "Флаг Азербайджана" проводимый Бакинским клубом в Латвии и многое другое", - отметил латвийский парламентарий.

В.Орлов подчеркнул, что в латвийском парламенте высоко ценят уравновешенную внешнюю политику Азербайджана, которая проводится в столь непростом регионе мира, страна сохраняет свои интересы и добрососедские отношения с соседями.

"Латвийская сторона является центром Балтии и готова способствовать продвижению азербайджанских товаров на скандинавский рынок. Следует отметить, что большое значение имеет сотрудничество Латвии и Азербайджана в рамках партнерства Балтийской Ассамблеи и ГУАМ, где азербайджанская сторона выступает активным участником. Дополнительным импульсом к деятельному развитию отношений между нашими странами является взаимный интерес граждан обеих стран к культуре и искусству друг друга", - резюмировал парламентарий.