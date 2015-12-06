​Кыргызстан выразил соболезнования в связи с инцидентом на платформе месторождения «Гюнешли»

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов выразил свои соболезнования в связи страгедией на морской платформе месторождения «Гюнешли».

Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана в Азербайджане, посол выразил искреннее сочувствие и сердечную поддержку братскому азербайджанскому народу, правительству Азербайджана, родным и близким погибших и пропавших без вести во время этого страшного стихийного бедствия.

«Вместе с руководством и народом Азербайджана скорбим по погибшим и молимся за скорейший поиск пропавших без вести во время пожара на платформе месторождения «Гюнешли». Сейчас, как никогда, очень важно наше единство, толерантность, стойкость, терпение и выдержка, чтобы пережить это страшное общее горе. Разделяем боль утраты и скорбим вместе с азербайджанским народом», - говорится в сообщении посла.