Кямран Иманов: Проводимой нами работой разоблачим армян

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Издаваемые по заказу армян "книги" и "произведения" сеят в мире ложь".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналистам председатель Агентства по защите авторских прав Кямран Иманов.

По его словам, своими поступками армяне запутывают общественное мнение: "Мы принимаем шаги для разоблачения подобной лжи. С помощью проделанной нами работы нам удастся разоблачить их. По распоряжению господина президента Агентство по защите авторских прав проводит серьезную работу. Мы поставили перед собой цель бороться с теми, кто выступает против моральных ценностей и национальной гордости азербайджанского народа".