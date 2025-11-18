Кямран Бохари: TRIPP значительно усиливает геополитическое значение Азербайджана

"Маршрут Трампа" (TRIPP) открывает для США возможности использовать Южный Кавказ как стратегическую платформу для выхода в Центральную Азию, что значительно усиливает геополитическое значение Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил старший директор по вопросам евразийской безопасности и процветания Института New Lines Камран Бохари на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров.

Бохари отметил, что на фоне глобальных изменений и формирования новой геостратегической архитектуры Южный Кавказ переживает серьезный сдвиг баланса сил. По его словам, победа Азербайджана в 44-дневной войне и полное освобождение оккупированных территорий создали условия для активной дипломатии с Арменией, что открывает возможность окончательно завершить конфликт.

"Регион получает шанс трансформироваться из пространства конфликтов в коридор геоэкономики. Ключевым элементом здесь является проходящий через Армению коридор, соединяющий основную часть Азербайджана с Нахчываном и далее с Турцией. Это стратегическая точка Транскаспийского международного транспортного маршрута", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что встреча, состоявшаяся 8 августа в Вашингтоне при содействии администрации Дональда Трампа, стала поворотным моментом для региона: "Предложенный "Маршрут Трампа" позволяет США и Западу использовать Южный Кавказ для более тесной связки с Центральной Азией, что также усиливает геополитическую роль Азербайджана".

Эксперт добавил, что Азербайджан, имеющий общие границы с Россией и Ираном, постепенно становится ключевым звеном в обеспечении региональной безопасности, транспортной и энергетической связности.