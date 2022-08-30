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Кямран Алиев прокомментировал встречу генпрокуроров Ирана и Армении

Кямран Алиев прокомментировал встречу генпрокуроров Ирана и Армении Находящийся с визитом в Тегеране (Иран) генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев прокомментировал состоявшуюся ранее встречу генерального прокурора Ирана Мухаммеда Джафара Монтазери с армянским коллегой.
Внешняя политика
30 августа 2022 г. 14:02
Кямран Алиев прокомментировал встречу генпрокуроров Ирана и Армении

Находящийся с визитом в Тегеране (Иран) генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев прокомментировал состоявшуюся ранее встречу генерального прокурора Ирана Мухаммеда Джафара Монтазери с армянским коллегой.

Как сообщает Report, вопрос был затронут на встрече Кямрана Алиева с иранским коллегой Джафаром Монтазери.

"Вы сказали, что встречались со своим армянским коллегой для обсуждения экологических вопросов. Я не знаю, насколько они честны касательно реки Араз, так как мы знаем, что армяне сбрасывают промышленные отходы в реку", - сказал генпрокурор.

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Версия на английском языке Kamran Aliyev comments on meeting of Iranian and Armenian prosecutors general
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev İran və Ermənistan baş prokurorlarının görüşünü şərh edib

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