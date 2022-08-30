Кямран Алиев прокомментировал встречу генпрокуроров Ирана и Армении

Находящийся с визитом в Тегеране (Иран) генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев прокомментировал состоявшуюся ранее встречу генерального прокурора Ирана Мухаммеда Джафара Монтазери с армянским коллегой.

Находящийся с визитом в Тегеране (Иран) генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев прокомментировал состоявшуюся ранее встречу генерального прокурора Ирана Мухаммеда Джафара Монтазери с армянским коллегой.

Как сообщает Report, вопрос был затронут на встрече Кямрана Алиева с иранским коллегой Джафаром Монтазери.

"Вы сказали, что встречались со своим армянским коллегой для обсуждения экологических вопросов. Я не знаю, насколько они честны касательно реки Араз, так как мы знаем, что армяне сбрасывают промышленные отходы в реку", - сказал генпрокурор.