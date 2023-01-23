Кямран Алиев проинформировал гендиректора ICMP о без вести пропавших около 4 тыс. азербайджанцев

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев проинформировал генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести Кэтрин Бомбергер о пропаже без вести 3896 азербайджанцев.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев проинформировал генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести Кэтрин Бомбергер о пропаже без вести 3896 азербайджанцев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

19-21 января делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым находилась с рабочим визитом в Королевстве Нидерланды. В ходе визита состоялась встреча с президентом агентства Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст) Ладиславом Хамраном.

Глава Евроюста отметил, что органы Европейского союза по борьбе с преступностью, в частности Евроюст, заинтересованы в расширении сотрудничества с органами прокуратуры нашей страны.

В свою очередь, генпрокурор Азербайджана сказал, что развитие сотрудничества с Евроюстом имеет особое значение с точки зрения расширения международных связей, которые являются неотъемлемой частью реформ. Учитывая, что Евроюст служит мостом между более чем 70 странами в борьбе с различными проявлениями организованной преступности, была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве с этой структурой в будущем.

В рамках визита также состоялась встреча с генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер.

Камран Алиев сообщил, что во время 1-й Карабахской, а также Отечественной войн пропало без вести 3896 азербайджанцев, многие из которых были замучены, убиты и массово захоронены.

Генпрокурор подчеркнул, что Армения занимает неконструктивную позицию в этом вопросе, отметив, что за прошедший период было передано малое количество останков. Учитывая передовой опыт ICMP в идентификации останков, была подчеркнута важность сотрудничества в этой области.