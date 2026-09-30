Кямран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ
- 30 сентября, 2026
- 18:21
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Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев находится с официальным визитом в России.
Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 30 сентября в Казани делегация во главе с Кямраном Алиевым приняла участие в 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.
На заседании обсуждались вопросы взаимодействия органов прокуратуры стран СНГ, борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также международного правового сотрудничества.
Кямран Алиев выступил на тему современных вызовов и новых решений в сфере возврата активов из-за рубежа, отметив важность расширения международного сотрудничества и совершенствования практических механизмов.
В рамках визита состоялась встреча Кямрана Алиева с генеральным прокурором России Александром Гуцаном. Стороны обсудили вопросы правовой помощи по конкретным уголовным делам. По итогам встречи подписана Программа сотрудничества между генеральными прокуратурами Азербайджана и России на 2027–2028 годы.
В рамках мероприятия состоялся круглый стол глав военных прокуратур государств СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Заместитель генпрокурора - военный прокурор Азербайджана Бахруз Ахмедов также провел двусторонние встречи с военными прокурорами России и Китая.
Визит делегации продолжается.