Кямран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев находится с официальным визитом в России.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 30 сентября в Казани делегация во главе с Кямраном Алиевым приняла участие в 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

На заседании обсуждались вопросы взаимодействия органов прокуратуры стран СНГ, борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также международного правового сотрудничества.

Кямран Алиев выступил на тему современных вызовов и новых решений в сфере возврата активов из-за рубежа, отметив важность расширения международного сотрудничества и совершенствования практических механизмов.

В рамках визита состоялась встреча Кямрана Алиева с генеральным прокурором России Александром Гуцаном. Стороны обсудили вопросы правовой помощи по конкретным уголовным делам. По итогам встречи подписана Программа сотрудничества между генеральными прокуратурами Азербайджана и России на 2027–2028 годы.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол глав военных прокуратур государств СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Заместитель генпрокурора - военный прокурор Азербайджана Бахруз Ахмедов также провел двусторонние встречи с военными прокурорами России и Китая.

Визит делегации продолжается.