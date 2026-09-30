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    Кямран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 18:21
    Кямран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

    Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев находится с официальным визитом в России.

    Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 30 сентября в Казани делегация во главе с Кямраном Алиевым приняла участие в 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

    На заседании обсуждались вопросы взаимодействия органов прокуратуры стран СНГ, борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также международного правового сотрудничества.

    Кямран Алиев выступил на тему современных вызовов и новых решений в сфере возврата активов из-за рубежа, отметив важность расширения международного сотрудничества и совершенствования практических механизмов.

    В рамках визита состоялась встреча Кямрана Алиева с генеральным прокурором России Александром Гуцаном. Стороны обсудили вопросы правовой помощи по конкретным уголовным делам. По итогам встречи подписана Программа сотрудничества между генеральными прокуратурами Азербайджана и России на 2027–2028 годы.

    В рамках мероприятия состоялся круглый стол глав военных прокуратур государств СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Заместитель генпрокурора - военный прокурор Азербайджана Бахруз Ахмедов также провел двусторонние встречи с военными прокурорами России и Китая.

    Визит делегации продолжается.

    Кямран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ
    Кямран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ
    Кямран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ
    Кямран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ
    Кямран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ
    Кямран Алиев Содружество независимых государств (СНГ) Генеральная прокуратура Азербайджана Азербайджано-российские отношения
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    Baş prokuror MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının 36-cı iclasında iştirak edib
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