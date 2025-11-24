Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Кямран Алиев пригласил генпрокурора Румынии в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 19:40
    Кямран Алиев пригласил генпрокурора Румынии в Азербайджан

    Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев пригласил своего румынского коллегу Алекса Флоранцу посетить с визитом Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом К.Алиев заявил на встрече в рамках официального визита в Румынию.

    Отмечается, что стороны обсудили развитие дружественных и стратегических отношений между двумя странами, сотрудничество между органами прокуратуры, а также в правовой сфере в целом, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Генпрокурор Азербайджана рассказал о реформах, проводимых в органах прокуратуры в рамках правовых реформ, реализуемых в стране под руководством президента Ильхама Алиева, и подчеркнул важную роль международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

    К.Алиев назвал свой визит в Румынию новым этапом сотрудничества между органами прокуратуры двух стран.

    Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов.

