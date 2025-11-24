Кямран Алиев пригласил генпрокурора Румынии в Азербайджан

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев пригласил своего румынского коллегу Алекса Флоранцу посетить с визитом Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом К.Алиев заявил на встрече в рамках официального визита в Румынию.

Отмечается, что стороны обсудили развитие дружественных и стратегических отношений между двумя странами, сотрудничество между органами прокуратуры, а также в правовой сфере в целом, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Генпрокурор Азербайджана рассказал о реформах, проводимых в органах прокуратуры в рамках правовых реформ, реализуемых в стране под руководством президента Ильхама Алиева, и подчеркнул важную роль международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

К.Алиев назвал свой визит в Румынию новым этапом сотрудничества между органами прокуратуры двух стран.

Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов.