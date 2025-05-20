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Кямран Алиев: Азербайджан применяет комплексный подход в борьбе с коррупцией

Кямран Алиев: Азербайджан применяет комплексный подход в борьбе с коррупцией 09^33 В Азербайджане борьба с коррупцией ведется на основе комплексного подхода.
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 09:44
Кямран Алиев: Азербайджан применяет комплексный подход в борьбе с коррупцией

Азербайджан применяет комплексный подход в борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на проходящем в Баку 6-ом пленарном заседании Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network

По его словам, помимо уголовного преследования реализуются масштабные меры, включающие институциональные реформы, информирование общественности, применение цифровых технологий, участие гражданского общества.

К.Алиев отметил, что созданная в Азербайджане в 2012 году и уже признанная на международном уровне модель ASAN xidmət, являющаяся примером прозрачного и быстрого обслуживания граждан, играет важную роль в предотвращении коррупции и укреплении доверия к общественному управлению: "Этот инновационный подход является показателем успешной государственной политики, основанной на цифровизации и прозрачности".

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Версия на английском языке Kamran Aliyev: Fight against corruption in Azerbaijan is based on comprehensive approach
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə kompleks yanaşma əsasında aparılır

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