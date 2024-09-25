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Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МЧС Беларуси

Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МЧС Беларуси Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси генерал-майором внутренней службы Вадимом Синявским, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 15:16
Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МЧС Беларуси

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси генерал-майором внутренней службы Вадимом Синявским, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На встрече в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров подчеркнул, что ведомства двух стран тесно сотрудничают по вопросам гражданской обороны, обмениваются опытом в области предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в сфере подготовки кадров.

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский также выразил удовлетворение уровнем развития сотрудничества.

Затем гости ознакомились с деятельностью мультимедийного центра Управления по связям с общественностью МЧС. В рамках визита белорусская делегация посетила Академию Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəmaləddin Heydərov Belarusun fövqəladə hallar naziri ilə görüşüb

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