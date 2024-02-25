Куртулмуш: Зангезурский коридор создаст жизненно важный путь, соединяющий страны региона с Центральной Азией

"Зангезурский коридор создаст жизненно важный путь, соединяющий страны региона с Центральной Азией".

"Зангезурский коридор создаст жизненно важный путь, соединяющий страны региона с Центральной Азией".

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, возвращаясь из Азербайджана, где он участвовал в 14-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

"Если проект Зангезур удастся завершить успешно, это будет очень важный коридор, который соединит не только Азербайджан, но и Армению, Иран, Турцию и Грузию через Кавказ с Центральной Азией", - подчеркнул он.