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Куртулмуш: Зангезурский коридор создаст жизненно важный путь, соединяющий страны региона с Центральной Азией

Куртулмуш: Зангезурский коридор создаст жизненно важный путь, соединяющий страны региона с Центральной Азией "Зангезурский коридор создаст жизненно важный путь, соединяющий страны региона с Центральной Азией".
Внешняя политика
25 февраля 2024 г. 16:33
Куртулмуш: Зангезурский коридор создаст жизненно важный путь, соединяющий страны региона с Центральной Азией

"Зангезурский коридор создаст жизненно важный путь, соединяющий страны региона с Центральной Азией".

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, возвращаясь из Азербайджана, где он участвовал в 14-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

"Если проект Зангезур удастся завершить успешно, это будет очень важный коридор, который соединит не только Азербайджан, но и Армению, Иран, Турцию и Грузию через Кавказ с Центральной Азией", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Kurtulmuş: Zəngəzur layihəsi regionu Mərkəzi Asiyaya birləşdirəcək həyati bir dəhliz olacaq

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