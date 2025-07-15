Куртулмуш: 15 июля 2016 года был написан эпос героизма в Турции

Куртулмуш: 15 июля 2016 года был написан эпос героизма в Турции

Благодаря мужеству и стойкости турецких граждан 15 июля 2016 года был написан эпос героизма в Турции.

Как сообщает корреспондент Report из Анкары, об этом сказал председатель парламент Турции Нуман Куртулмуш на мероприятии по случаю Дня демократии и национального единства Турции.

"В тот день мы также стали свидетелями великого предательства, приведшего к гибели десятков соотечественников", - сказал он.

Куртулмуш добавил, что события 15 июля показали истинное лицо тех, кто годами строил заговоры против турецкого народа внутри страны.

"Теперь, продвигая дух национального единства, мы строим Турцию без терроризма", - добавил он.