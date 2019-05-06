Крупная делегация из Франции посетит Азербайджан в июне

Члены Ассоциации друзей Азербайджана во Франции 9 июня посетят Азербайджан.
Как сообщает французское бюро Report, визит будет носить ознакомительный характер.
Во французскую делегацию войдут депутаты, бизнесмены, деятели культуры и искусства и др. лица.
В рамках визита гости ознакомятся с богатой историей Азербайджана, материально-культурными очагами, искусством, завораживающей и красочной природой. Планируются их визиты в Шеки, Гобустан, Габалу.
Визит послужит улучшению туристических связей между Азербайджаном и Францией, укреплению дружеских отношений между двумя народами.
Визит завершится 16 июня.
Напомним, что Ассоциация раз в год организует ознакомительные визиты для новых членов, желающих наглядно ознакомиться с Азербайджаном.
Vüsalə İsmətqızıАвтор новости