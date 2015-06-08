Кремль: Владимир Путин посетит Азербайджан в конце недели -ДОПОЛНЕНО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в конце недели посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Кремле.

"На этой неделе президент посетит Италию и также во второй половине недели, ближе к концу, - Азербайджан", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, глава российского государства Владимир Путин посетит Баку, где, вечером 12 июня примет участие в церемонии открытия Первых Европейских игр, на 13 июня запланирована его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Первые Европейские игры пройдут в Азербайджане с 12 по 28 июня.