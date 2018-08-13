Кремль: Саммит в Актау заложил основу для урегулирования статуса Каспия

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Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Урегулирование статуса Каспийского моря требует еще много работы, но прошедший накануне саммит заложил юридическую основу для этого.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

"Впереди еще много работы по урегулированию вопросов, но основа — юридическая основа — создана, и, собственно, это является венцом работы, которая длилась не одно десятилетие среди прибрежных государств", - заявил Д.Песков.

Напомним, что накануне лидеры пяти стран: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана — подписали конвенцию по правовому статусу Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет.