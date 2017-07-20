В Кремле прокомментировали возможность экстрадиции Лапшина из Азербайджана в Россию

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Возможная экстрадиция блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, приговоренного судом в Баку к трем годам лишения свободы, не является темой Кремля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, это не тема Кремля", — заявил Песков в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за этой темой и будут ли настаивать на его экстрадиции.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Александра Лапшина. Суд признал А.Лапшина виновным по статье Уголовного кодекса АР о незаконном пересечении государственной границы Азербайджана и приговорил к 3 годам лишения свободы. Ранее прокурор требовал для А.Лапшина 6,5 лет тюрьмы.

А.Лапшин в связи с объявлением в международный розыск азербайджанской стороной был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджан.