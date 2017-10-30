Кремль: Президенты России, Азербайджана и Ирана встретятся 1 ноября

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президенты России, Азербайджана и Ирана - Владимир Путин, Ильхам Алиев и Хасан Рухани встретятся 1 ноября. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что планируется визит президента России Владимира Путина в Иран. Целью визита является участие в трехсторонней встрече президентов Азербайджана, России и Ирана, которая состоится в Тегеране.