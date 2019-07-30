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Коста-Рика закрывает посольство в Азербайджане

Коста-Рика закрывает посольство в Азербайджане

Коста-Рика закрывает посольство в Азербайджане.

Как сообщает Report, с 1 августа дипмиссия этой страны  прекратит свою деятельность в Баку.

В посольстве подтвердили данную информацию, однако о причинах такого решения не сообщается.

Напомним, официальное открытие посольства Республики Коста-Рика состоялось в Баку в ноябре 2017 года. В церемонии открытия принял участие находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел и вероисповедания Республики Коста-Рика Мануэль Гонзалес Санз.

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