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Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики

Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики Азербайджан в числе стран, которые определяют тренды современной международной политики.
Внешняя политика
18 августа 2024 г. 14:52
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики

Азербайджан в числе стран, которые определяют тренды современной международной политики.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко, комментируя предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан.

Политолог отметил, что Россия рассматривает Азербайджан как сильное, эффективное и ответственное государство.

"Два лидера не только сверят часы, подведут итоги деятельности за прошедшее время, но и зададут новые тренды и смыслы нашему двустороннему сотрудничеству. Россия рассматривает Азербайджан как сильное, эффективное и ответственное государство. Мы прекрасно видим, как растет международный авторитет Азербайджана после победы во Второй Карабахской войне", - указал И.Коротченко.

Эксперт считает, что помимо политических, экономических и военно-технических связей, крайне важны проекты в сфере энергетики.

"Я думаю, что Путин и [президент Азербайджана Ильхам] Алиев смогут выйти на очень интересные совместные решения, которые будут работать на благо наших стран. Понимая, какой сложный и загруженный график у президента России для него визит в Азербайджан - это визит к друзьям и возможность просто своими глазами на человеческом национальном уровне посмотреть на Баку, который сегодня является подлинной жемчужиной Южного Кавказа, сочетая ультрасовременный облик с бережно сохраненными, восстановленными историческими архитектурными реликвиями и памятниками прошлого", - отметил Игорь Коротченко.

Он также подчеркнул, что экспертное сообщество России связывает большие ожидания с этим государственным визитом президента Путина, добавив, что российско-азербайджанские связи можно поставить в пример любому современному государству с точки зрения эффективного, ответственного и бережного сохранения всего того, что создает "живую ткань" дружбы и сотрудничества.

"Импульс, который будет дан по всем направлениям российско-азербайджанскому сотрудничеству, позволит двум странам выйти на новые горизонты развития и сделать существенный вклад в пути нашего устойчивого развития вперед", - заключил эксперт.

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