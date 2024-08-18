Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики

Азербайджан в числе стран, которые определяют тренды современной международной политики.

Азербайджан в числе стран, которые определяют тренды современной международной политики.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко, комментируя предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан.

Политолог отметил, что Россия рассматривает Азербайджан как сильное, эффективное и ответственное государство.

"Два лидера не только сверят часы, подведут итоги деятельности за прошедшее время, но и зададут новые тренды и смыслы нашему двустороннему сотрудничеству. Россия рассматривает Азербайджан как сильное, эффективное и ответственное государство. Мы прекрасно видим, как растет международный авторитет Азербайджана после победы во Второй Карабахской войне", - указал И.Коротченко.

Эксперт считает, что помимо политических, экономических и военно-технических связей, крайне важны проекты в сфере энергетики.

"Я думаю, что Путин и [президент Азербайджана Ильхам] Алиев смогут выйти на очень интересные совместные решения, которые будут работать на благо наших стран. Понимая, какой сложный и загруженный график у президента России для него визит в Азербайджан - это визит к друзьям и возможность просто своими глазами на человеческом национальном уровне посмотреть на Баку, который сегодня является подлинной жемчужиной Южного Кавказа, сочетая ультрасовременный облик с бережно сохраненными, восстановленными историческими архитектурными реликвиями и памятниками прошлого", - отметил Игорь Коротченко.

Он также подчеркнул, что экспертное сообщество России связывает большие ожидания с этим государственным визитом президента Путина, добавив, что российско-азербайджанские связи можно поставить в пример любому современному государству с точки зрения эффективного, ответственного и бережного сохранения всего того, что создает "живую ткань" дружбы и сотрудничества.

"Импульс, который будет дан по всем направлениям российско-азербайджанскому сотрудничеству, позволит двум странам выйти на новые горизонты развития и сделать существенный вклад в пути нашего устойчивого развития вперед", - заключил эксперт.