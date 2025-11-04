Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана
Внешняя политика
- 04 ноября, 2025
- 17:17
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
Последние новости
17:27
Гурбан Гурбанов: Нас ждет интересная игра против сильного соперникаФутбол
17:17
Король Саудовской Аравии поздравил президента АзербайджанаВнешняя политика
17:13
Зардари: Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значениеВнешняя политика
17:09
Папоян: Армения планирует импорт пшеницы из Казахстана и РФ только по ж/дВ регионе
17:07
Отчет ЕК о расширении Евросоюза: Украина и Молдова демонстрируют уверенный прогрессДругие страны
17:03
Фото
Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал в Грецию 800 млн кубометров газаЭнергетика
17:00
Президент Пакистана поздравил Ильхама АлиеваВнешняя политика
16:58
Сийярто: Поставки топлива из США для АЭС в Пакше могут начаться с 2028-2029 ггДругие страны
16:58