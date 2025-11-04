Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 17:17
    Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

    Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Səudiyyə Ərəbistanının Kralı və Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik ediblər

