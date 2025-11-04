İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Səudiyyə Ərəbistanının Kralı və Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik ediblər

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 17:12
    Səudiyyə Ərəbistanının Kralı və Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik ediblər
    İlham Əliyev

    İki Müqəddəs Ocağın Xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Salman bin Əbdüləziz Al Səud Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

    "Əs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.

    Ölkənizin Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Zati-alinizə səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırmaqdan məmnunluq duyuruq. Sizə möhkəm cansağlığı və səadət, qardaş Azərbaycan Hökumətinə və xalqına davamlı inkişaf və rifah arzu edirik. Qardaş ölkələrimiz və xalqlarımız arasında bütün sahələrdə münasibətləri möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək istəyimizi bir daha bəyan edirik. Zati-alinizə salamlarımızı və ehtiramımızı çatdırırıq".

    Bundan başqa, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının vəliəhdi, Baş nazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al Səud da İlham Əliyevi təbrik edib.

    "Əs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.

    Zati-alinizi ölkənizin Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik etməkdən və səmimi arzularımı çatdırmaqdan çox məmnunam. Sizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik, qardaş Azərbaycan Hökumətinə və xalqına daha çox tərəqqi və firavanlıq diləyirəm. Zati-alinizə dərin hörmət və ehtiramımı bildirirəm".

    Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycan Əlahəzrət Salman bin Əbdüləziz Al Səuda İlham Əliyev təbrik
    Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

    Son xəbərlər

    17:21

    Ermənistan Qazaxıstan və Rusiyadan dəmir yolu ilə buğda idxalına başlaya bilər

    Region
    17:19

    İlham Əliyevin çıxışı texnoloji inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən proqram sənədidir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:18
    Foto

    Cüdo üzrə böyüklər arasında Abşeron-Xızı regionu çempionatı keçirilib

    Fərdi
    17:16

    ƏMDX-nın elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq

    İnfrastruktur
    17:14

    "Qaçqınkom" sədri vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    17:12

    Səudiyyə Ərəbistanının Kralı və Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik ediblər

    Xarici siyasət
    17:07

    Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"

    Futbol
    17:05

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ" "Çelsi" ilə matçda mübariz oyun göstərmək istəyir"

    Futbol
    17:02

    Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti