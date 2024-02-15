Король Марокко поздравил Ильхама Алиева

Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву по случаю переизбрания на пост президента Азербайджана.

Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву по случаю переизбрания на пост президента Азербайджана.

Как передает Report, в письме говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики, очень рад пожелать Вам постоянных успехов в Вашей деятельности, ведущей Вашу страну к дальнейшему развитию и процветанию.

Весьма удовлетворен опирающимися на дружбу и постоянно развивающимися связями между нашими странами. Поэтому я с нетерпением жду продолжения совместной деятельности по укреплению нашего плодотворного сотрудничества в различных областях на благо народов двух братских стран".