Король Марокко поздравил Ильхама Алиева

Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву по случаю переизбрания на пост президента Азербайджана.
Как передает Report, в письме говорится:
"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики, очень рад пожелать Вам постоянных успехов в Вашей деятельности, ведущей Вашу страну к дальнейшему развитию и процветанию.
Весьма удовлетворен опирающимися на дружбу и постоянно развивающимися связями между нашими странами. Поэтому я с нетерпением жду продолжения совместной деятельности по укреплению нашего плодотворного сотрудничества в различных областях на благо народов двух братских стран".