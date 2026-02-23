Король Эсватини анонсировал визит в Азербайджан для участия в WUF13

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 18:50
    Король Эсватини Мсвати III совершит визит в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ООН (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

    Как передает Report, об этом сообщил сам монарх на встрече с временным поверенным в делах посольства Азербайджана в ЮАР Гусейном Рагимли в рамках визита дипломата в Эсватини.

    Мсвати III передал свои искренние приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и подчеркнул сложившиеся между лидерами двух стран теплые и дружественные отношения. Король сообщил о намерении принять участие в WUF13 и выразил заинтересованность в расширении торгово-экономических связей с Азербайджаном, в том числе в сферах энергетики, транспорта, инвестиций.

    По его словам, Эсватини также заинтересован в реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли и привлечении азербайджанских инвестиций для развития данного сектора.

    В свою очередь, Рагимли проинформировал о достижениях Азербайджана в сфере правовых и экономических реформ, масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях.

    В ходе встречи была подчеркнута важность тесного сотрудничества двух стран в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных структур, что отражает взаимную поддержку по вопросам, представляющим стратегический интерес.

    Esvatini Kralı WUF13-də iştirak edəcək
    King of Eswatini to attend WUF13

