Король Эсватини анонсировал визит в Азербайджан для участия в WUF13

Король Эсватини Мсвати III совершит визит в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ООН (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

Как передает Report, об этом сообщил сам монарх на встрече с временным поверенным в делах посольства Азербайджана в ЮАР Гусейном Рагимли в рамках визита дипломата в Эсватини.

Мсвати III передал свои искренние приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и подчеркнул сложившиеся между лидерами двух стран теплые и дружественные отношения. Король сообщил о намерении принять участие в WUF13 и выразил заинтересованность в расширении торгово-экономических связей с Азербайджаном, в том числе в сферах энергетики, транспорта, инвестиций.

По его словам, Эсватини также заинтересован в реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли и привлечении азербайджанских инвестиций для развития данного сектора.

В свою очередь, Рагимли проинформировал о достижениях Азербайджана в сфере правовых и экономических реформ, масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях.

В ходе встречи была подчеркнута важность тесного сотрудничества двух стран в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных структур, что отражает взаимную поддержку по вопросам, представляющим стратегический интерес.