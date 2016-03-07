​Конгресс Аляски принял официальную резолюцию в поддержку Азербайджана

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Конгресс Аляски, крупнейшего штата США, принял официальную резолюцию, выражающую серьезную поддержку Азербайджану.
Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.
Резолюция единогласно принята как Сенатом, так и Палатой представителей Конгресса. Совместная резолюция подписана председателем Сената Кевином Майером и спикером Палаты представителей Майком Шено.
В документе говорится, что Азербайджан - одна из стремительно развивающихся стран мира, которая обладает сильнейшей экономикой региона и является крупнейшим торговым партнером США на Южном Кавказе.
В резолюции отмечается, что в течение 25 лет Азербайджан и США тесно сотрудничают в сферах энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и распространением оружия массового поражения. В то же время отмечается, что Азербайджан внес значительный вклад в энергобезопасность США, Европы и Израиля, подчеркивается роль проекта Южного газового коридора.
В документе также подчеркивается, что после терактов 11 сентября 2001 года Азербайджан стал одной из первых стран, оказавших поддержку США и силам коалиции в ходе операций в Афганистане. Законодатели Аляски выразили благодарность Азербайджанской Республике от имени семей 2753 американцев, ставших жертвами терактов 11 сентября.
Отметим, что это первый официальный документ по Азербайджану, принятый высшим законодательным органом штата Аляска.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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