​Конгресс Аляски принял официальную резолюцию в поддержку Азербайджана

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Конгресс Аляски, крупнейшего штата США, принял официальную резолюцию, выражающую серьезную поддержку Азербайджану.

Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Резолюция единогласно принята как Сенатом, так и Палатой представителей Конгресса. Совместная резолюция подписана председателем Сената Кевином Майером и спикером Палаты представителей Майком Шено.

В документе говорится, что Азербайджан - одна из стремительно развивающихся стран мира, которая обладает сильнейшей экономикой региона и является крупнейшим торговым партнером США на Южном Кавказе.

В резолюции отмечается, что в течение 25 лет Азербайджан и США тесно сотрудничают в сферах энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и распространением оружия массового поражения. В то же время отмечается, что Азербайджан внес значительный вклад в энергобезопасность США, Европы и Израиля, подчеркивается роль проекта Южного газового коридора.

В документе также подчеркивается, что после терактов 11 сентября 2001 года Азербайджан стал одной из первых стран, оказавших поддержку США и силам коалиции в ходе операций в Афганистане. Законодатели Аляски выразили благодарность Азербайджанской Республике от имени семей 2753 американцев, ставших жертвами терактов 11 сентября.

Отметим, что это первый официальный документ по Азербайджану, принятый высшим законодательным органом штата Аляска.