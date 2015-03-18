Йоханнес Хан: Успех Южного газового коридора зависит от стабильного, безопасного и процветающего Азербайджана

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ "В сотрудничестве Азербайджана с ЕС интересы должны идти рука об руку с ценностями". Как отмечает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан на пленарном заседании парламентской ассамблеи Евронест 18 марта в Ереване.

"Мы ждем идей наших партнеров в этом направлении и видим много преимуществ в развитии наших отношений на основе нового документа, имеющего обязательную силу и охватывающего все аспекты наших взаимоотношений", - сказал Хан.

Й.Хан повторил надежды Евросоюза на то, чтобы вдохнуть жизнь в Южный газовый коридор в обход России. "Его успех зависит от стабильного, безопасного и процветающего Азербайджана", - добавил Хан.