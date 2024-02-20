Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон прибудет в Баку для участия в десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и втором заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон прибудет в Баку для участия в десятом министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и втором заседании министров в рамках КС по зеленой энергии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

Отметим, что 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е заседание по зеленой энергии пройдет в Баку 1 марта.

Проведение этих двух мероприятий наглядно демонстрирует растущую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы не только за счет нефтегазового потенциала, но и за счет альтернативных источников энергии.