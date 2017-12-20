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    Комиссар ЕС: Мы продолжим поддержку реформ в Азербайджане

    Мы видим усилия Азербайджана по диверсификации своей экономики© AFP / THIERRY CHARLIER

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Европейский союз продолжит поддержку реформ в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

    Его слова приводятся в опубликованном сегодня Европейской службой внешних действий и Европейской комиссией совместном докладе по Азербайджану.

    "Мы видим усилия Азербайджана по повышению устойчивости, в частности по диверсификации своей экономики, и мы готовы поддержать появление новых экономических и социальных субъектов, чтобы помочь создать в Азербайджане разнообразное, сильное и всеобъемлющее общество. Мы будем продолжать нашу поддержку реформ в таких областях, как государственное управление и правосудие, что усилит верховенство закона и  сделает Азербайджан более привлекательным для инвесторов", - заявил комиссар ЕС. 

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