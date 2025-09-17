Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Кобахидзе: Ряд финансируемых из-за рубежа НПО пытались начать революционные процессы

    Внешняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 20:27
    В Грузии некоторые НПО, финансируемые из-за рубежа, пытались начать революционные процессы.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов в Аджарии.

    По словам премьера, эти вопросы являются предметом расследования правоохранительных органов:

    "Я не знаю подробностей допроса Эка Гигаури (исполнительный директор Transparency International Georgia - ред.) по делу о провокации, это не моя работа. Но вы все хорошо знаете, что НПО непосредственно участвовали в антигосударственных акциях, пытались инициировать революционные процессы за счет финансовых средств из-за рубежа. Остальное будут обсуждать правоохранительные органы".

    Кобахидзе также напомнил об акциях протеста против отказа Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата в 2022 году: "Я помню, что в июне 2022 года, когда ЕС несправедливо не предоставил нам статус кандидата, Гигаури и представители Transparency International выходили на сцену и требовали отставки правительства и формирования нового с их участием. Это была не работа НПО, это было антигосударственное событие".

