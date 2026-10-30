Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Кобахидзе: Грузия и Азербайджан настроены на расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 13:06
    Кобахидзе: Грузия и Азербайджан настроены на расширение сотрудничества

    Грузия и Азербайджан серьезно настроены на расширение сотрудничества в энергетике, экономике, военном сотрудничестве, транспорте и логистике.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам после 11-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

    Он отметил, что центральное внимание на заседании уделялось вопросам экономики, торговли, науки и культуры. Премьер добавил, что с членами азербайджанской делегации было проведено несколько отдельных встреч, а сами обсуждения носили всеобъемлющий характер.

    Кобахидзе заявил о динамичном развитии отношений между Азербайджаном и Грузией и выразил уверенность в том, что сотрудничество в будущем будет только расширяться.

    Он отметил, что отношения между двумя странами основываются не только на стратегическом партнерстве, но и на дружбе между двумя народами.

    Азербайджано-грузинские отношения Ираклий Кобахидзе
    Kobaxidze: Azərbaycanla əməkdaşlığımızı müxtəlif sahələrdə genişləndirmək üçün ciddi planlarımız var
    Kobakhidze: Azerbaijan, Georgia keen to expand co-op in various sectors
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