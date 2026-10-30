Кобахидзе: Грузия и Азербайджан настроены на расширение сотрудничества

Грузия и Азербайджан серьезно настроены на расширение сотрудничества в энергетике, экономике, военном сотрудничестве, транспорте и логистике.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам после 11-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Он отметил, что центральное внимание на заседании уделялось вопросам экономики, торговли, науки и культуры. Премьер добавил, что с членами азербайджанской делегации было проведено несколько отдельных встреч, а сами обсуждения носили всеобъемлющий характер.

Кобахидзе заявил о динамичном развитии отношений между Азербайджаном и Грузией и выразил уверенность в том, что сотрудничество в будущем будет только расширяться.

Он отметил, что отношения между двумя странами основываются не только на стратегическом партнерстве, но и на дружбе между двумя народами.