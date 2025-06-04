Коалиция НПО "Enviromental Protection First" поддерживает призыв турецких НПО по Мецамору

Коалиция НПО "Enviromental Protection First" поддержала призыв турецких НПО к прекращению деятельности Мецаморской АЭС в Армении.
Как сообщает Report, коалиция провела брифинг в знак протеста против продолжения работы АЭС. Выступили члены коалиции Амин Мамедов, Сабит Багиров, а также председатель Экологического общественного объединения "Рюзгар" профессор Ислам Мустафаев.
Амин Мамедов напомнил, что накануне более 30 НПО, действующих в Турции, выступили с призывом о прекращении работы Мецаморской АЭС. "Конечно, мы тоже проявляем полную солидарность в этом вопросе и выражаем поддержку их призывам", - сказал он.
Ислам Мустафаев отметил, что такая инициатива представителей НПО в Турции отнюдь не случайна: "Каждый год на конференциях Международной ассамблеи по атомной энергии поднимается этот вопрос, но необходимые шаги не предпринимаются. Мы требуем прекращения работы АЭС, которая создает риск и стала чрезмерным источником опасности для соседних стран. Если там произойдет какой-либо инцидент, это приведет к огромной трагедии для четырех окружающих стран".
Мустафаев также обратил внимание на расположение Армении в тектонической зоне: "Всего в 500 метрах от места расположения Мецаморской АЭС проходит точка разлома землетрясения, что означает возможность разрушительных землетрясений там".
Профессор также отметил, что есть информация о желании Армении построить новую АЭС: "Несомненно, им не дают на это разрешение. Потому что для строительства АЭС в приграничном регионе необходимо положительное мнение соседних государств".