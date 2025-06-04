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Коалиция НПО "Enviromental Protection First" поддерживает призыв турецких НПО по Мецамору

Коалиция НПО "Enviromental Protection First" поддерживает призыв турецких НПО по Мецамору Коалиция НПО "Enviromental Protection First" поддерживает призыв турецких НПО по Мецамору
Внешняя политика
4 июня 2025 г. 16:21
Коалиция НПО Enviromental Protection First поддерживает призыв турецких НПО по Мецамору

Коалиция НПО "Enviromental Protection First" поддержала призыв турецких НПО к прекращению деятельности Мецаморской АЭС в Армении.

Как сообщает Report, коалиция провела брифинг в знак протеста против продолжения работы АЭС. Выступили члены коалиции Амин Мамедов, Сабит Багиров, а также председатель Экологического общественного объединения "Рюзгар" профессор Ислам Мустафаев.

Амин Мамедов напомнил, что накануне более 30 НПО, действующих в Турции, выступили с призывом о прекращении работы Мецаморской АЭС. "Конечно, мы тоже проявляем полную солидарность в этом вопросе и выражаем поддержку их призывам", - сказал он.

Ислам Мустафаев отметил, что такая инициатива представителей НПО в Турции отнюдь не случайна: "Каждый год на конференциях Международной ассамблеи по атомной энергии поднимается этот вопрос, но необходимые шаги не предпринимаются. Мы требуем прекращения работы АЭС, которая создает риск и стала чрезмерным источником опасности для соседних стран. Если там произойдет какой-либо инцидент, это приведет к огромной трагедии для четырех окружающих стран".

Мустафаев также обратил внимание на расположение Армении в тектонической зоне: "Всего в 500 метрах от места расположения Мецаморской АЭС проходит точка разлома землетрясения, что означает возможность разрушительных землетрясений там".

Профессор также отметил, что есть информация о желании Армении построить новую АЭС: "Несомненно, им не дают на это разрешение. Потому что для строительства АЭС в приграничном регионе необходимо положительное мнение соседних государств".

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Версия на английском языке Environmental Protection First supports Turkish NGOs' call to shut down Metsamor NPP
Версия на азербайджанском языке “Enviromental Protection First” QHT koalisiyası Türkiyə QHT-lərinin Metsamorla bağlı çağırışına dəstək verib

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