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    Книга соболезнований будет открыта при посольстве Румынии в Баку

    В Румынии объявлен трехдневный траур

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Книга соболезнований будет открыта при посольстве Румынии в Азербайджане в связи с гибелью 27 человек в Бухаресте. Как сообщили Report в посольстве Румынии в Баку, книга будет открыта в посольстве  2 ноября с 09:00 - 13:00 и 14:00 – 18:00.

    27 человек погибли в  результате пожара в ночном клубе в румынской столице. По предварительным данным, причиной инцидента стал фейерверк, запущенный во время исполнения музыкальной группой композиции под названием "День, в который мы умрем". В момент трагедии в подземном помещении клуба находилось до 500 человек. В результате инцидента около 200 человек серьезно пострадали.

    В связи со случившимся правительство Румынии  объявило в стране трехдневный траур. 

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