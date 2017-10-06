Кличко: Участие азербайджанских компаний в обновлении инфраструктуры Киева будет еще более значительным

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ На ежегодном съезде Всемирного боксерского совета (WBC) в Баку было принято решение о проведении следующего заседания в Киеве.

Как передает Report, об этом в интервью украинским "Фактам" сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Это большое событие, которое привлечет и много иностранных гостей в наш город, и внимание всего мира к украинской столице", - заявил В. Кличко.

"Знаете, Азербайджан сегодня - государство с быстрорастущей экономикой. По данным последнего рейтинга конкурентоспособности, они совершили прыжок, оказавшись в числе самых быстро развивающихся среди всех стран бывшего Союза. Так что там есть, чему поучиться", - заявил В. Кличко.

По его словам, в рамках визита в Баку он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, мэром города, министром спорта и представителями бизнеса, где договорился об обмене опытом в области создания инфраструктуры.

"Азербайджанские компании уже помогают нам в обновлении инфраструктуры Киева, теперь их участие будет еще более значительным. А еще в Киеве появятся Азербайджанский торговый дом и новый памятник. Это будет монумент легендарному азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву. Думаю, среди киевлян немало тех, кто помнит его, любит его песни", - добавил мэр.