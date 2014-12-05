Кличко привел в качестве примера для других стран Парк Гейдара Алиева в Киеве

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Мэр Киева Виталий Кличко встретился в здании городской мэрии с аккредитованными в Украину послами зарубежных стран.

Об этом сообщили Report из посольства Азербайджана в Украине.

В информации отмечается, что посол Азербайджана в Украине Эйнулла Мадатли был приглашен на встречу в качестве докладчика.

На встрече, посвященной проекту "Киев - город мира", Виталий Кличко и официозы городской администрации проинформировали о проекте, пригласили действующие в Киеве посольства и страны, которые они представляют, присоединиться к проектам по благоустройству города. В качестве примера привели созданный Азербайджанской Республикой в Киеве Парк Гейдара Алиева. Затем В.Кличко предоставил слово послу Э.Мадатли, который рассказал о парке.

В своем выступлении посол коснулся реализации проекта строительства парка. Он отметил, что в парке, созданном из качественного материала, наряду с бюстом общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, были установлены и символы азербайджанской истории, государственности и культуры, из итальянских камней создали точную копию сотканного в XVI веке азербайджанского ковра Шейх Сафи, представили богатую азербайджанскую природу. Далее Э.Мадатли коснулся деятельности занимавшегося строительством парка украинского представительства ГНКАР, рассказал о дальнейших планах по благоустройству Киева.

Затем вниманию присутствующих представили фотографии, охватывающие посещение парка президентом Ильхамом Алиевым в ходе визита в Украину, отдых горожан в парке, фотосессии, проводимые здесь новобрачными, озеленение территорий вокруг бензозаправочных станций "SOCAR" ГНКАР в Украине, продемонстрировали подготовленные телеканалами репортажи.

В заключение выступления посол вручил Виталию Кличко книги, изданные посольством Азербайджана в Украине, и заявил о готовности и впредь прилагать усилия на пути благоустройства Киева.