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Спецпредставитель ЕС: Нормализация отношений между Баку и Ереваном обеспечит процветание Южного Кавказа

Спецпредставитель ЕС: Нормализация отношений между Баку и Ереваном обеспечит процветание Южного Кавказа Достижение устойчивого урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном очень важно, потому что обеспечит основу для процветания региона всего Южного Кавказа.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 13:29
Спецпредставитель ЕС: Нормализация отношений между Баку и Ереваном обеспечит процветание Южного Кавказа

Достижение устойчивого урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном очень важно, потому что обеспечит основу для процветания региона всего Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом спецпредставитель Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил на панельной дискуссии "Мир, развитие и связи на Южном Кавказе" в рамках Дипломатического форума в Анталье.

"Считаю, что обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе является жизненно важным интересом для всех стран региона, поэтому мы предлагаем Азербайджану и Армении различные варианты для разрешения ситуации", - сказал он.

Клаар подчеркнул, что мир подразумевает под собой не отсутствие войны, а требует всеобъемлющего урегулирования, которое должно восприниматься всеми сторонами.

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Версия на английском языке Baku-Yerevan normalization to ensure prosperity in South Caucasus - Toivo Klaar
Версия на азербайджанском языке Toivo Klaar: Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşması Cənubi Qafqazın rifahını təmin edəcək

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